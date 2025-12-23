Romería navideña provoca suspensión temporal de estaciones en la Línea 4 del Metrobús

GENERANDO AUDIO...

Verbena navideña en el centro 2025. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La instalación de la romería con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en la avenida Hidalgo, colonia Guerrero, entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Paseo de la Reforma, provocó la suspensión temporal del servicio en seis estaciones de la Línea 4 del Metrobús, hasta el 8 de enero del 2026.

El Metrobús informó ajustes temporales en el servicio de la Línea 4 debido a la romería y verbena navideña que se realiza en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con el aviso oficial, no habrá servicio en el tramo Delegación Cuauhtémoc–México Tenochtitlan, como parte de las medidas implementadas por los eventos temporales en la zona.

Asimismo, las estaciones Hidalgo y Bellas Artes permanecerán sin servicio. En este caso, la Ruta Norte de la Línea 4 operará de Teatro Blanquita a Alameda Oriente y San Lázaro, para mantener la movilidad de los usuarios.

Las autoridades recomendaron a la población tomar previsiones, considerar rutas alternas y mantenerse atenta a los canales oficiales del Metrobús para conocer cualquier actualización sobre el restablecimiento del servicio.

