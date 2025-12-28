GENERANDO AUDIO...

La estación Auditorio permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Cuartoscuro

La estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX permanece cerrada desde este 28 de diciembre y hasta nuevo aviso, como parte de acciones de mejora y mantenimiento, informó el Sistema de Transporte Colectivo.

Debido a este cierre, los trenes no se detendrán en la estación Auditorio y no habrá ascenso ni descenso de personas usuarias en ese punto de la Línea 7. El resto de las estaciones de la línea continúa operando con normalidad.

Las autoridades del Metro recomendaron a las personas usuarias tomar previsiones y planear con anticipación sus traslados, especialmente si utilizan esta estación como punto habitual de acceso o conexión.

Cierre de Auditorio en la Línea 7 del Metro CDMX

El cierre de la estación Auditorio forma parte de trabajos de mantenimiento programados. Hasta el momento, no se ha informado una fecha para la reapertura, por lo que la suspensión del servicio en esta estación se mantendrá hasta nuevo aviso.

El Metro no detalló rutas alternas específicas, por lo que se sugiere considerar estaciones cercanas de la Línea 7 para realizar los traslados habituales.

Horarios del Metro CDMX el 31 de diciembre

El miércoles 31 de diciembre, el Metro CDMX operará en un horario especial con motivo de las celebraciones de fin de año.

El servicio se brindará de:

05:00 a 23:00 horas

Los últimos trenes saldrán de las terminales a las 22:30 horas

Este ajuste aplica para toda la red del Metro, con el objetivo de que las personas usuarias puedan organizar sus viajes con anticipación.

Servicio del Metro el 1 de enero de 2026

Para el jueves 1 de enero de 2026, el Metro operará con horario de día festivo.

El servicio será de:

07:00 a 24:00 horas

Además, ese día se aplicará el programa “Tu bici viaja en Metro”, por lo que estará permitido el ingreso de bicicletas durante toda la jornada, conforme a las reglas establecidas por el sistema.

Autoridades piden tomar previsiones

El titular del Metro CDMX, Adrián Rubalcava, informó sobre estos ajustes y señaló que los cambios en los horarios permitirán que las personas usuarias planeen con anticipación sus recorridos durante los últimos días del año y el inicio de 2026.

El funcionario reiteró el llamado a tomar previsiones, tanto por el cierre de la estación Auditorio como por los horarios especiales del servicio.