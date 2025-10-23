Vales Mercomuna 2025: último llamado para registrarse al programa

GENERANDO AUDIO...

El Gobierno de la Ciudad de México mantiene abierta la entrega del programa social Vales Mercomuna, una iniciativa que busca apoyar a las familias más vulnerables y reactivar la economía local en mercados, tienditas y pequeños comercios.

Durante este mes de octubre, el registro continúa disponible y cerrará el 31. Por ello, las autoridades capitalinas pidieron a la población estar atenta a las visitas casa por casa que realizan los brigadistas oficiales.

¿En qué consiste el programa Mercomuna?

El programa Mercomuna —cuyo nombre significa Mercado, Comunidad, Alimentación y Abasto— entrega vales físicos de despensa con un valor aproximado de mil pesos mensuales.

Estos vales pueden utilizarse exclusivamente en mercados públicos, tiendas de barrio y pequeños negocios registrados en la Ciudad de México.

La estrategia fue implementada en 2024 por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, con el propósito de brindar apoyo alimentario directo a las familias y, al mismo tiempo, fortalecer los comercios de las colonias.

Cómo registrarse para recibir los vales Mercomuna

A diferencia de otros programas sociales, Mercomuna no cuenta con registro en línea ni módulos presenciales.

La única forma de participar es mediante el esquema “Casa por Casa”, en el que brigadistas de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI) visitan los hogares de las personas que podrían ser beneficiarias.

Durante la visita, el personal —identificable por portar chalecos guinda con la leyenda SAPCI— revisa los documentos, verifica la información y entrega el folio de registro correspondiente.

Requisitos para obtener los Vales Mercomuna

Las personas interesadas deben cumplir con los siguientes criterios:

Vivir en la Ciudad de México

Tener entre 19 y 56 años de edad

Presentar una identificación oficial vigente con domicilio en la CDMX

con domicilio en la CDMX Entregar comprobante de domicilio reciente, con una antigüedad no mayor a tres meses

Una vez aceptadas en el programa, las personas beneficiarias podrán usar los vales únicamente en comercios afiliados.

Comercios que deseen participar

Los pequeños negocios y locatarios interesados en aceptar los vales también pueden integrarse al programa.

El registro se realiza a través de Locatel, llamando al número 0311, donde personal especializado brinda atención mediante la Línea Locatarios Mercomuna: 55 44 22 23 23.

Durante el proceso, podrían solicitarse documentos adicionales según el tipo de establecimiento.

Monto del apoyo en octubre

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado el monto final de los vales correspondientes a octubre de 2025.

En el mes anterior, los beneficiarios recibieron vales por 2 mil pesos, aunque el valor puede variar mensualmente según el presupuesto destinado al programa.