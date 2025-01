GENERANDO AUDIO...

Miles de turistas y chilangos abarrotaron este 29 de enero la calle de Dolores, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, para celebrar el Año Nuevo Chino.

Los visitantes acudieron al tradicional Barrio Chino en búsqueda de abundancia, buena fortuna y algo rico para comer.

El Barrio Chino de la Ciudad de México dio la bienvenida al Año Nuevo, año de la serpiente de madera.

“Salen mucho a vender lo que es la reliquia, dijes, amuletos, lo tradicional para venir a comer, lo que es el pan, el rollo, el ramen, a lo que vienen es la comida china típica y los eventos son esporádicos. Pueden ser de un momento a otro, salen a danzar”, señaló Enrique Villegas, comerciante de la zona.

Coloridos leones y dragones danzan por las calles y ponen a bailar a la multitud.

“Para nosotros es una unión familiar porque vienen primos, sobrinos, y ya llevamos tres generaciones bailando. Las danzas de leones chinos son importantes porque da la bienvenida al Año Nuevo Chino, ahuyentan los malos espíritus y traen prosperidad, abundancia y riqueza para los negocios”, destacó José Ángel Rodríguez, quien formó parte de la danza.

Faroles y colgantes dorados con rojo son infaltables pues, en la cultura china, alejan a los malos espíritus.

“Uno lo voy a colocar en mi negocio y el otro lo voy a tener en mi casa para que tengamos mucha salud y abundancia”, contó Santiago, uno de los visitantes.

No basta con atraer la buena suerte, también es importante compartirla y desearla a los seres queridos, tal como detalla Fátima, otra de las asistentes:

“Compré unos sobrecitos y monedas que depositas en ellos y que son para abundancia. Se regalan a las personas cercanas que tú quieres para que tengan abundancia”.

La llegada del año 4723 en el calendario lunar ya no es una celebración exclusivamente asiática, buena parte de occidente abraza esta tradición.

La Ciudad de México es un claro ejemplo.

“Me compro mis panes al vapor y me gusta mucho el ramen que sirven aquí. Las danzas me gustan mucho, las danzas de los Leones se me hace sorprendente, son dos personas y parecen un animal completo”, destacó, por su parte, Denisse, otra de las visitantes.

Los festejos para recibir a la serpiente de la sabiduría y la longevidad, culminan con un desfile este sábado a las 10 de la mañana y un espectáculo de pirotecnia el domingo a la media noche.