Xochimilco en shock: abandonan otro cuerpo de perro torturado; suman 25

El cuerpo de un perro con huellas de tortura fue encontrado la mañana de este miércoles dentro del Bosque de Nativitas en la alcaldía Xochimilco, de la Ciudad de México.

La víctima es de talla mediana, con pelaje negro y blanco y portaba en su cuello una placa de vacunación del 2020.

Con éste caso, suman ya 25 canes asesinados en la zona en un año; sin embargo, las autoridades no han logrado capturar al responsable. Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya acordonaron la zona.

Con el caso más reciente ya suman, al menos, 25 perros que han perdido la vida en este lugar. El responsable sigue libre y no hay avances en las investigaciones.

Vecinos y animalistas, como Aidorine Ramírez, de la asociación “Amamos a los Perritos Xoch”, han documentado la mayoría de los casos y exigen justicia para las víctimas.

“No es posible que la Fiscalía, a casi un año, no tenga un responsable. Que tengan patrullas, que hayan mandado a muchos policías y no tengan un responsable, esto quiere decir que la fiscalía no funciona”.

Aidorine Ramírez, asociación “Amamos a los Perritos Xoch”.