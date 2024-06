Captan brutal agresión de abogado hacia vigilante de la tercera edad en fraccionamiento Portales, Saltillo

En Saltillo, Coahuila, un vigilante de la tercera edad fue brutalmente golpeado y humillado por un abogado residente del fraccionamiento Portales, ubicado al poniente de la ciudad. La agresión quedó captada en video.

En las últimas horas, cientos de saltillenses se han indignado y han exigido justicia por el caso de don Pedro, un hombre de 72 años que trabaja como vigilante en unos condominios del poniente de la capital. La consternación se debe a que el abogado José Luis Dena, residente de esta zona, agredió salvajemente al trabajador de la tercera edad.

Mediante redes sociales, el usuario @CarlosHidalgoo compartió en X un video de una cámara de seguridad que captó este ataque. De acuerdo con la cinta, a las 4:41 horas de ayer, domingo 16 de junio, el abogado (quien se presume estaba en estado de ebriedad) hizo que el vigilante de Saltillo se arrodillara para así comenzar a golpearlo.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia e imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

Otra de miserables en #Saltillo José Luis Dena incó a un guardia de seguridad para después golpearlo en el Fraccionamiento Portales. También destaca la indiferencia de los vecinos, un conductor de una BMW observa la agresión y no hace nada por ayudar al agredido La mañana de… pic.twitter.com/f6n8zqet9x

Debido a los fuertes golpes, Pedro “N” terminó con la cara ensangrentada y la pérdida de dos dientes frontales. Asimismo, recibió lo que los usuarios describen como “una humillación”, pues José Luis Dena lo obligó a pedirle perdón.

La agresión terminó cuando la señora Maru, residente del mismo fraccionamiento, se comunicó al 911 para pedir una patrulla en la calle Oviedo 655 de dicha ubicación.

De acuerdo con la prensa local, José Luis Dena es un polémico jurista que suele tener un “carácter explosivo”. La madrugada del domingo, el abogado llegó a su domicilio e intentó ingresar al fraccionamiento con su vehículo por la salida. Don Pedro, vigilante de 72 años que se desempeña como cuidador del fraccionamiento, comentó que el acceso era por la entrada, pero que no había problema en esta ocasión de que accediera por la salida:

“Buenos días, abogado, que Dios lo bendiga. Por favor, la próxima vez ingrese por la entrada y no por la salida porque me llaman la atención a mí. Por hoy no se preocupe”.

Don Pedro, vigilante,