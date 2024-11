Un incidente alarmante tuvo lugar en la escuela primaria “Año de Juárez” en Torreón, Coahuila, cuando un alumno de cuarto grado activó un arma de fuego al interior del salón de clases. Según el informe de la Secretaría de Seguridad Pública, no se registraron heridos, aunque el hecho generó gran conmoción entre estudiantes y maestros.

La situación fue controlada de inmediato al activarse el protocolo de seguridad. El personal docente mantuvo la calma, dialogó con el menor, logró asegurar el arma, y resguardó a los demás alumnos. Posteriormente, se informó a las autoridades municipales y estatales, así como a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Educación, quienes tomaron cartas en el asunto.

Una de las estudiantes narró el momento en que el estudiante sacó el arma dentro de la clase:

“Él sacó el arma antes de salir al recreo, me la enseñó, y pues yo me medio mareé, me asusté, y pasó muy rápido. Salí al recreo y escuché un balazo. Brincó al piso y se impactó en el pizarrón… tuve miedo, me mareé y pues pasó eso”.

Los testigos afirman que el niño estaba jugando con la pistola y que su propósito era venderla a otro de sus compañeros, pensando que era de juguete.

“Y la sacó y se la iba a vender a otro niño, y el otro niño pensó que no era de verdad, que no era de verdad, y no le creían. Él la quiso probar y le apuntó a una niña en el pecho, aquí, y en el cuello. Luego le iba a disparar y se le soltó el balazo, y le dio al pizarrón”.