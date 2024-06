¡No contestes! Hackean celulares del alcalde de Saltillo y del rector de la UAdeC

Se desconocen las causas del hackeo. Foto: Getty Images

El alcalde de Saltillo, Coahuila, José María Fraustro, y el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel, reportaron haber sido víctimas de un hackeo de sus dispositivos móviles. La vulneración de sus aparatos celulares ha preocupado a los saltillenses, quienes afirman que “ya nadie está seguro”.

Debido al incremento de las estafas, fraudes y el avance de la tecnología, cada día se vuelve más común ser víctima de un hackeo. Ya sea a sus cuentas de redes sociales, correos electrónicos, dispositivos móviles, aplicaciones de banco o incluso a la cuenta completa de una empresa.

Aunque existen diversos métodos para evitar caer en una de estas situaciones, e incluso hay antivirus o programas que mitigan las posibilidades de hackeo, siempre existe un riesgo. Tal fue el caso de dos de las máximas autoridades del municipio saltillense, quienes informaron haber sufrido un ataque a su privacidad.

Alcalde de Saltillo y rector de la UAdeC reportan hackeo de sus celulares

Mediante redes sociales, ayer 20 de junio, la cuenta oficial del Gobierno de Saltillo comunicó que el celular del alcalde José María Fraustro Siller sufrió un hackeo:



“Por este medio informamos que el WhatsApp con terminación 1861 del alcalde José María Fraustro Siller fue hackeado, por lo que se pide hacer caso omiso a cualquier mensaje hasta nuevo aviso”. Gobierno de Saltillo

En el comunicado se precisa hacer caso omiso a cualquier mensaje hasta nuevo aviso.

Por su parte, la cuenta de la UAdeC detalló en una historia de Facebook que el celular con terminación 2357 del rector Pimentel había sido vulnerado:



“Por este medio informamos que el WhatsApp con terminación 2357 de nuestro rector, Ing. Octavio Pimentel Martínez, fue hackeado, por lo que exhortamos a hacer caso omiso a cualquier mensaje hasta nuevo aviso”. UAdeC

Finalmente, el boletín precisa que ya fue hecha la denuncia ante las autoridades correspondientes.

Ambos casos han causado miedo en los saltillenses, quienes afirman en redes sociales “ya no estar seguros”. Por lo que, entre la misma ciudadanía, se invita a no abrir enlaces sospechosos o pasar contraseñas, cuentas o números a contactos que no sean de confianza.

