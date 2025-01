La decepción y frustración son sentimientos que invaden a los migrantes que aunque están cerca de Estados Unidos, ven cada vez más lejos el poder cruzar la frontera.

Hay quienes aguardan en el albergue migrante Ejército de Salvación, en Piedras Negras, Coahuila, pero viven con el temor de que los regresen a otros estados o, peor aún, que los terminen deportando.

Tal es el caso de Dylan Matías Morales, migrante colombiano que asegura que los habitantes de Coahuila los ayudan, pero los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), no.

“Los ciudadanos en la parte de acá sí bien, pero los de migración, no los de migración no, ellos te ven y como ustedes dicen valiste, ya. Porque va uno para atrás ojalá los devuelven para Zacatecas o para Hidalgo, para allá.”

A ello, se suma el que el presidente Donald Trump haya endurecido las políticas en materia de migración, hecho que provocó que en la frontera les imposibiliten trabajar.

“”La autoridad no lo deja trabajar aquí a uno tranquilo, porque el día de ayer yo ya iba a mi trabajo, me agarraron y me llevaron allá al corralón, me dejaron ahí encerrado. Me dejaron salir hasta hoy al mediodía.”

Elvin Manuel / migrante de Nicaragua.