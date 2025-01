GENERANDO AUDIO...

Así será el simulacro de Colima. Foto: Cuartoscuro.

Este martes 21 de enero, el estado de Colima llevará a cabo el Primer Simulacro Estatal 2025, una iniciativa de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) para reforzar la preparación de la población ante emergencias. Si no sabes a qué hora será este ejercicio, quédate a leer esta nota, pues te decimos todos los detalles.

¿A qué hora sonará la alerta sísmica del simulacro en Colima?

La alerta sísmica se activará a las 10:00 horas, sincronizada con las principales estaciones de radio, como La Mejor 92.5 FM, La Bestia 90.5 FM, Xplosión 91.3 FM y Radio Turquesa 92.9 FM. Además, aplicaciones móviles como Sky Alert emitirán notificaciones en tiempo real para reforzar el alcance del ejercicio.

¿Cuál es el objetivo del simulacro en Colima?

La Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) busca fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias mediante este ejercicio, cuya hipótesis de acuerdo con la prensa local, simula un sismo de magnitud 7.6 con epicentro en la costa de Colima, a 39.2 kilómetros al suroeste de Cuyutlán, municipio de Armería. Este evento ficticio contempla daños en viviendas, infraestructura pública, carreteras y servicios básicos.

Cabe destacar que la población debe seguir las indicaciones de no gritar, no correr y no empujar, evacuando los inmuebles de manera ordenada y eficiente. Este ejercicio es una oportunidad para mejorar la preparación frente a posibles desastres naturales.

La UEPC recomienda a los colimenses que siga estas medidas durante el ejercicio:

Evacúa ordenadamente : No grites, no corras y no empujes

: No grites, no corras y no empujes Ubica previamente las rutas de evacuación y los puntos de reunión

y los puntos de reunión Escucha las indicaciones en las transmisiones oficiales y asegúrate de que todos los integrantes de tu hogar participen

