Tres lesionados en ataque armado en bar ilegal de Durango. FOTO: Getty Images

Un operativo policiaco especial se mantiene este domingo en la capital de Durango, luego del ataque armado registrado en un establecimiento comercial que durante el día funciona como autolavado, pero por las noches ofrecen la venta de bebidas alcohólicas.

Vecinos al lugar, ubicado en el cruce de la avenida San Ignacio y la calle Alejandra, del Fraccionamiento San Ignacio, reportaron a las autoridades la detonación de armas de fuego durante varios segundos, el estruendo de los disparos retumbó en las colonias aledañas y también se escuchó en la Unidad Administrativa Municipal (Carnation) localizada a tres cuadras del sitio de la agresión.

Advertencia: el siguiente material contiene violencia e imágenes sensibles. Se recomienda discreción.

Ataque armado en Durango deja tres personas heridas

Los primeros respondientes encontraron a tres personas heridas, quienes fueron alcanzadas por las balas en sus extremidades, por lo que llamaron a los paramédicos quienes trasladaron a los lesionados para que recibieran atenciones especializadas, se trata de tres hombres de 44, 19 y 18 años de edad.

El ataque armado perpetrado durante la noche del sábado en Durango quedó registrado en un video, de una cámara de seguridad privada, que captó la llegada de dos agresores, cubiertos en el rostro de pasamontañas, quienes cargaban con dos fusiles de grueso calibre y durante al menos diez segundos dispararon de forma continua hacia el interior del lugar.

Con la información recabada, diferentes corporaciones de seguridad pública buscan a los agresores, haciendo un seguimiento con las cámaras de seguridad de las inmediaciones, aunque hasta el momento, no se ha informado sobre la detención de los responsables del ataque armado.

Las autoridades no se han pronunciado por esta balacera que ha originado incertidumbre entre la población, ya que desde hace varios meses no se registraban ataques de este tipo en la zona centro de Durango; fuentes policiacas quienes participan en los operativos no descartan que la lucha entre células criminales que se registra en el vecino estado de Sinaloa se esté extendiendo hacia el centro de Durango.