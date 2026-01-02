GENERANDO AUDIO...

Pago del Impuesto Predial 2026. Foto: Gettyimages

La Presidenta Municipal de Lerdo, Durango, Susy Carolina Torrecillas Salazar, invitó a la ciudadanía a cumplir con el pago del Impuesto Predial 2026, el cual podrá realizarse a partir del 2 de enero.

Como incentivo, durante el primer mes del año se otorgará un 15% de descuento a quienes realicen su pago de manera oportuna.

Descuentos especiales para personas adultas mayores

Las personas adultas mayores que cuenten con credencial del Inapam podrán acceder a un 50% de descuento en el pago del Impuesto Predial.

El Ayuntamiento recordó que la recaudación obtenida se destina al desarrollo de obras públicas y acciones que benefician directamente a los habitantes del municipio.

Pago presencial o en línea: ambas opciones disponibles

El trámite del pago del Predial puede realizarse de dos formas:

Presencial , acudiendo a los módulos habilitados.

, acudiendo a los módulos habilitados. En línea, desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Ambas opciones buscan facilitar el cumplimiento de esta obligación sin necesidad de largas filas.

Horarios y módulos para realizar el pago presencial

Las personas que deseen pagar de forma presencial pueden acudir a las cajas de Predial y Tesorería en la Presidencia Municipal, en un horario de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., de lunes a viernes.

Además, se encuentran disponibles nueve módulos, ubicados en:

El boulevard

Las Cruces

Centro Operativo de Seguridad y Vialidad

Recaudación de Rentas del Estado de Lerdo

Presidencias de las villas

¿Dónde pagar el predial en línea?

El pago en línea estará disponible a partir del 1 de enero a través del sitio web oficial LerdoDigital.MX.

También se podrá realizar mediante la aplicación móvil, disponible para sistemas Android e iOS, permitiendo a los contribuyentes pagar desde casa de forma rápida y segura.

