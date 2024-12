Bebé sobrevive a la bacteria klebsiella oxytoca en Edomex; aquí la historia

A su hija, con un mes de vida, le fue detectada klebsiella oxytoca. FOTO: Uno TV

Por seguridad, este padre de familia solicitó permanecer en el anonimato y relata como, junto a su esposa, acudieron a un hospital en Toluca para un someter a su bebé a tratamiento médico que inicialmente parecía sencillo, terminó hospitalizada con la bacteria klebsiella oxytoca, cuyo origen aún es incierto.

“El doctor me dijo: ese bicho ataca a los bebés, les empieza a dañar por dentro, les provoca derrames por dentro, porque daña hasta el corazón, llegando al cerebro lo deshace”.

Es el testimonio del padre de una de las menores infectadas .

Originario del sur del Estado de México, desde hace una semana vive una pesadilla, a punto de que su bebita fuera dada de alta en el hospital, le detectaron la presencia de la bacteria.



“Se la detectan a mi hija, mi niña está recién nacida, se la detectan, ya me la iban a dar, me la detienen y me dicen que salió esta enfermedad y que se vuelve a quedar”.

A su hija, con apenas un mes de vida, le fue detectada klebsiella oxytoca, la bacteria que ha cobrado la vida de 13 menores y mantiene hospitalizados a otros siete en la entidad.

“Nos dijeron que necesitaba una cirugía, la trajimos, la operaron, fue con el cirujano, la operaron, salió bien, la volvieron a trasladar aquí a la del niño. Una semana después o dos y resulta con la enfermedad esta”.

A pesar de todo lo que pasó, celebra que la menor será dada de alta este sábado, lo que permitirá reunirla nuevamente con su familia



El brote de infecciones la bacteria klebsiella oxytoca fue reportado en el Estado de México a finales de noviembre. Según la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, las investigaciones preliminares apuntan a una posible contaminación en las soluciones intravenosas de nutrición parenteral producidas por una central de mezclas ubicada en el Parque Industrial San Antonio Buenavista, Toluca.



Los productos elaborados en esta planta permanecen inmovilizados y su uso fue suspendido.

Hasta el momento, la Secretaría de Salud estatal ha confirmado 15 casos que corresponden a menores de entre 0 y 14 años.

“En el Estado de México está controlada esta situación, tenemos identificadas 4 unidades médicas y no se registran más casos en estas unidades médicas, ni en ninguna otra unidad del Estado de México” Macarena Montoya | Salud Edomex

Aunque el brote ha sido contenido según las autoridades, las familias afectadas aún esperan respuestas.

Este padre, cuya bebé está a punto de regresar a casa, comparte el deseo de que no haya más casos como el de su hija.

“Pues valiente mi niña, mañana me la llevo”