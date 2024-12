Caos vial y daños materiales: tráiler choca con tienda de cadena comercial en Metepec

Un tráiler se impactó contra la fachada de una tienda de conveniencia en Metepec, Estado de México (Edomex), durante la mañana de este jueves 12 de diciembre.

“Se oyó como una explosión, me imagino que por el impacto”, mencionó Roberto Mancilla, uno de los testigos del accidente.

El accidente ocurrió en la lateral de Paseo Tollocan, a la altura de la colonia Casa Blanca, en dirección a la Ciudad de México.

Este incidente generó caos vial en la zona, mientras se realizaron labores para retirar la unidad.

Testigos indican que el vehículo circulaba a exceso de velocidad durante la madrugada. En el impacto, el tráiler derribó dos postes de luz y dos de telefonía.

Asimismo, la tienda afectada permanece cerrada, y algunos negocios cercanos han tenido que suspender sus actividades debido a los daños ocasionados y al corte de la energía eléctrica en la zona.

“Por la magnitud de lo que pasó, me imagino que venía a exceso de velocidad. (…) No tenemos luz, incluso se bloqueó el acceso al tribunal, por lo mismo que no hay servicio de energía eléctrica”.

Detalló Roberto Mancilla, testigo del accidente.