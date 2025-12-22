GENERANDO AUDIO...

Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, confirmó que Dashia Rocío “N” continuará su proceso en libertad. La joven de 19 años denunció a su padre biológico por intento de abuso sexual; en lugar de recibir ayuda de las autoridades, fue detenida por, presuntamente, extorsionar comerciantes a nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Dashia Rocío “N” continuará su proceso en libertad

Mediante una publicación en X (antes Twitter), Citlalli Hernández informó que se modificó la medida cautelar de Dashia Rocío “N”, por lo que saldrá del penal de Barrientos en el Estado de México (Edomex) y podrá continuar su proceso en libertad.

La funcionaria también admitió que la detención de la joven de 19 años se realizó sin pruebas ni un debido proceso.

“Hemos mantenido diálogo con la familia y con las autoridades de procuración de justicia del Estado de México. Afortunadamente (…)se corrigió una injusticia y se modificó el cambio de medida cautelar; por lo tanto, Dashia podrá defender su inocencia y su proceso en libertad”, publicó Citlalli Hernández.

¿Qué pasó con Dashia Rocío “N”?

El periodista Ignacio Gómez Villaseñor dio a conocer el caso de Dashia Rocío “N”. A principios de septiembre, la joven estudiante escapó de la casa de su papá luego de que este intentara abusar sexualmente de ella. Conversaciones de WhatsApp muestran que el señor reconoció el intento de abuso y ofreció regalos, como dinero y bienes materiales, para comprar el silencio de ella.

Es importante mencionar que el señor negó a Dashia como su hija durante varios años, pero se vio obligado a aceptarla por una demanda y una prueba de ADN que dio positiva, por lo que tenían poco tiempo conviviendo cuando ocurrió el intento de abuso.

Meses después, el 26 de noviembre, se quedaron de ver en una agencia de autos. Presuntamente, el señor le iba a regalar un coche para demostrarle que era genuina su intención de arreglar las cosas, pero en la agencia no se encontró con su papá, estaban 10 policías que la esperaban para detenerla por el delito de extorsión.

Inconsistencias y contradicciones en las acusaciones contra Dashia

El comunicado de la FGJEM menciona que, a finales de septiembre, la joven y otros dos sujetos se presentaron como miembros del CJNG ante un negocio para exigir el pago de dinero. Atemorizado por las amenazas, el dueño del negocio terminó aceptando y depositó el dinero en una cuenta bancaria a nombre de la joven.

Ignacio Gómez Villaseñor mencionó que es la misma cuenta que el papá de Dashia utilizaba para depositar la manutención. “Él tenía el número y los recursos para hacer esos depósitos y fabricar la prueba”, menciona Gómez Villaseñor.

Llama la atención que las autoridades mexiquenses sabían la hora y el lugar exacto en el que estaría la joven, por lo que se cree que el papa de Dashia les avisó. También destaca la presencia de una decena de policías el día de la detención, lo cual parece excesivo para aprehender a una estudiante de 19 años que mide menos 1.60 metros.

