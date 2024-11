Manifestación por falta de agua provoca enfrentamientos y caos vial en Toluca

Los ánimos se calentaron en una protesta realizada en el Boulevard Aeropuerto, en Toluca. La manifestación terminó en caos cuando un conductor, desesperado por el bloqueo, arrolló a uno de los presentes que salieron a exigir agua para sus hogares.

En respuesta, el vehículo fue dañado por los inconformes, quienes le poncharon las llantas y rompieron el espejo y los limpiaparabrisas.

“No nos abrimos, no nos vamos a echar para atrás; sin embargo, sí exijo que la persona que está aquí, se me paguen los daños y prejuicios porque fue intento de homicidio”.

Este bloqueo afectó la movilidad de los usuarios, entre ellos viajeros que temían perder sus vuelos en el Aeropuerto Internacional de Toluca.

El cierre generó largas filas de vehículos, con una afectación que se extendió por más de 5 kilómetros en esta importante vialidad.

Algunos automovilistas intentaron dialogar sin éxito con los manifestantes, quienes mantenían su postura firme frente a la falta de agua.

“Nada más no me dejan pasar, estamos aquí desde las 8:00 de la mañana, no nos dejan pasar, es injusto ¿Por qué no van y se paran ahí en el Ayuntamiento y ahí no dejan entrar a los trabajadores? Ahí para que sientan ellos lo que estamos sintiendo nosotros, toda la gente que va a trabajar. Está canijo esto, pero bueno”.

Miguel Juárez, automovilista afectado.