El municipio de Tultitlán, en el Estado de México, tiene una nueva colonia y se llama “La Cuarta Transformación”. Desde hace unos días, el gobierno municipal decidió renombrar la colonia El Paraje a 35 años de su formación y le cambió el nombre.

También el Código Postal y la nomenclatura de algunas calles.

Inés Pérez Camacho, vecina de la nueva colonia en Tultitlán, indicó a las cámaras de Uno TV, que su calle se llamaba Palmas, pero ahora es la calle Bienestar, después de un cambio que ocurrió hace ocho días, sin que les avisaran a los pobladores de la zona.

Los habitantes de esta colonia, que se divide en secciones como Fimesa 1, 2 y 3, denunciaron que el ayuntamiento intenta desaparecer la antigua colonia.

“Aparte vienen con policías. Sí, hay policías, tiraron casas y todo, de qué se trata, alambraron terrenos y todo, qué quieren hacer. Llegaron a pisotearlos. Sí, a todos, sacando gente enferma, afuera a la calle, pues de que se trata”. Inés Pérez Camacho, vecina.

Rodrigo Cervantes fue desalojado de la que fue su casa desde hace 12 años.

Asegura que policías armados con cascos y escudos lo golpearon y lo detuvieron.

“Estábamos aquí con muchos policías, bastantes policías, los veo aquí y voy saliendo… Y ya me agarran, y que me llevan a encerrar. Mi papá apenas y salió, tiraron la casa, apenas lo alcancé a sacar, si no hubiera un muerto ahí”.

Rodrigo Cervantes, desalojado.