Foto: Cuartoscuro

Los bloqueos que una asociación de transportistas tenían planeados para este lunes 27 de enero en el municipio de Ecatepec, Estado de México, han sido cancelados.

Mediante un comunicado, la Unión 300, que agrupa a conductores de transporte público, informó que los bloqueos que habían anunciado previamente han sido cancelados.

Lo anterior, obedecería a la probable visita de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, al municipio citado.

¿Qué han informado transportistas del Edomex sobre bloqueos en Ecatepec?

En su comunicado, la Unión 300 detalló que decidieron cancelar el bloqueo de este lunes, puesto que “jamás afectarán a la sociedad y mucho menos a nuestra muy querida gobernadora Delfina Gómez Álvarez”.

“En atención al Gobierno del Estado, a quienes agradecemos siempre sus atenciones, por la posible visita de una dama a la cual siempre hemos apoyado, y al ser un conflicto generado por el gobierno municipal y por la negligencia del director de Movilidad y demás autoridades municipales, les informamos que el día de mañana no haremos bloqueo alguno”.

Asociación de transportistas Unión 300.

No obstante, la asociación informó que si no se resuelven sus demandas no dudarán en tomar vialidades o la propia explanada municipal de Ecatepec para “defender al gremio trabajador”.

Los bloqueos se tenían previstos como medida de presión para exigir la destitución del director de Movilidad de Ecatepec, Roberto Río Valle.