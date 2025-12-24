Macrocentros de vacunación en Guanajuato: sedes, horarios y fechas de atención
Autoridades de Salud del estado de Guanajuato informaron que varios macrocentros de vacunación operarán en los siguientes días en toda la entidad para enfrentar enfermedades como la influenza, el neumococo y el COVID-19 durante la temporada de invierno de 2025 a 2026.
Fechas y horarios de atención de los macrocentros de vacunación de Guanajuato
Como les contábamos, la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato dio a conocer que tendrán macrocentros de vacunación operando en varios municipios de la entidad en los siguientes días para reforzar la protección sanitaria en esta temporada de frío.
¿Dónde están ubicados y en qué fechas y horarios ofrecerán servicio?
- Celaya: En Centros comerciales, central de abastos y mercados hasta el 26 de diciembre de 2025, de 9:00 a 15:00 horas
- Dolores Hidalgo: En los CAISES Dolores Hidalgo hasta el 6 de enero de 2026, de 8:30 a 15:00 horas
- Guanajuato: En los CAISES Guanajuato hasta el 6 de enero de 2026, de 9:00 a 14:30 horas
- Jaral del Progreso: En los CAISES Jaral del Progreso, hasta el 26 de diciembre de 2025, de 8:00 a 18:00 horas
- León: En los CAISES 20 de enero, el 30 de diciembre de 2025, de 9:00 a 15:00 horas
- Moroleón: En los CAISES Moroleón, hasta el 26 de diciembre de 2025, de 8:00 a 18:00 horas
- Ocampo: En los CAISES Ocampo hasta el 6 de enero de 2026, de 9:00 a 14:00 horas
- Salamanca: En los CAISES Salamanca, hasta el 26 de diciembre de 2025, de 8:00 a 18:00 horas
- San Diego de la Unión: En los CAISES San Diego de la Unión hasta el 6 de enero de 2026, de 8:00 a 15:00 horas
- San Felipe Torres Mochas: En los CAISES San Felipe Torres Mochas hasta el 6 de enero de 2026, de 8:00 a 16:00 horas
- San Felipe Torres Mochas: En el Kiosco Jardín Principal hasta el 31 de diciembre de 2025, de 9:00 a 15:00 horas
- San Francisco del Rincón: En los CAISES San Francisco del Rincón hasta el 26 de diciembre de 2025, de 9:00 a 19:00 horas
- San Luis de la Paz: En los CAISES de San Luis de la Paz hasta el 26 de diciembre de 2025, de 8:30 a 19:00 horas
- Silao: En los CAISES Silao hasta el 26 de diciembre de 2025, de 9:00 a 19:00 horas
- Uriangato: En los CAISES Uriangato, hasta el 26 de diciembre de 2025, de 8:00 a 18:00 horas
- Valle de Santiago: En los CAISES Valle de Santiago, hasta el 26 de diciembre de 2025, de 8:00 a 18:00 horas
- Yuriria: En los CAISES Yuriria, hasta el 26 de diciembre de 2025, de 8:00 a 18:00 horas
En todos estos macrocentros se atenderá a grupos prioritarios, como niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas, a excepción del 25 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026.
¡Ojo! Las autoridades de Salud de Guanajuato piden que no olviden su Cartilla de Vacunación para llevar a cabo el registro de las dosis y los esquemas pendientes de vacunación.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.