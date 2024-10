Acapulco devastado de Otis a John

En Acapulco la experiencia de Otis les lleva a tomar con seriedad todos los avisos meteorológicos.

Aunque el huracán John rodeó el puerto e impactó en los límites de Guerrero y Oaxaca, losacapulqueños ya estaban en guardia.

“Psicológicamente ya estábamos preparados para lo que venía, ¿no? Después de Otis, nada fue igual. Esto es una estocada a la industria del turismo, para recuperarnos” Arturo Pantoja Guatemala | Prestador de servicios turísticos náuticos

Oficialmente, John como huracán categoría 3 y como tormenta tropical dejó 15 personas fallecidas en todo Guerrero y 15 mil viviendas afectadas por deslaves e inundaciones.

[Sigue transmisión en vivo de Uno TV el 5 de noviembre desde las 15:00 horas. Tenemos un programa especial con los detalles de las elecciones presidenciales en EU]

Carreteras y puentes destruidos. En una semana, cayó la lluvia de casi un todo un año. El mar también se encaprichó.

“La noche del jueves fue cuando escarbó la arena y el viernes a las 6:00 a.m., colapsó, colapsó mi… el restaurante” Arturo García Santana | Comerciante afectado

Después de la tempestad por John, en una calma forzada, a Rosa María Luna no le queda más que recordar.

Con Otis se hundió su embarcación. La recuperó sin motor y esa lancha que renta Rosa María para pesca, nuevamente está bajo el agua.

“-¿Cuánto le falta para terminar de pagar el motor?

–La mitad creo, nos faltaba. Ahorita ya va menos. Pues tenemos que pagarlo. A ellos no les interesa si se perdió o no se perdió.

-¿De esos no hay un seguro, algo que les proteja?

-No.

-¿Le dieron algún apoyo económico?

-No, para la lancha no hubo apoyo.”

Con o sin huracanes, con o sin apoyos económicos, aquí seguirán.

“A dónde se va uno, uno está aquí, uno de aquí es, uno de aquí come, uno aquí vive ¿para dónde corremos no?” Rosa María Luna | Dueña de embarcación, Acapulco

Quienes tuvieron suerte, resguardaron sus embarcaciones.

“La mayoría están allá afuera, mira cayucos y lanchas sacaron a tiempo, gracias a Dios, se hundieron unas cuantas, pero ya en la noche. Ya ve que el agua no dejó de llover y cayó muy recio el agua” Andrés Pérez | Pescador, Acapulco

Ahora no queda más que cuidarse, y escuchar los avisos de la naturaleza.

“Desde el año pasado, cuando pasó lo de Otis, lo comentamos entre broma y broma esto llegó para quedarse, y lamentablemente esto es una prueba de ello. ¿Que se tiene que hacer? Las autoridades los gobiernos federales, con estatales o municipales, tienen que invertirle recursos a la cuestión ambiental. Yo creo que es el cambio climático, la tierra nos está dando ese mensaje un SOS” Arturo Pantoja Guatemala | Prestador de servicios turísticos náuticos

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Los huracanes en Acapulco han dejado un gran aprendizaje, pero mucho más por hacer.

“Podemos ver que las playas no fueron afectadas no hubo playas que se hayan destruido, están todas rehabilitadas solamente. Vamos a tener las playas para que la gente las pueda seguir disfrutando”. Alfredo Lacunza de la Cruz | Director General de Promotora de Playas de Acapulco

Para los acapulqueños, el puerto está en manos del mar, con sus atardeceres de ensueño y la rebeldía de sus fenómenos meteorológicos. Es Acapulco devastado de Otis a John.