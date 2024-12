Comerciantes foráneos deciden no irse de feria de Chilpancingo tras muerte de presidente del patronato

Comerciantes de la Feria de San Mateo Navidad y Año Nuevo de Chilpancingo decidieron quedarse a pesar de la situación de incertidumbre que se vive tras la muerte del presidente del patronato, Martín Roberto Ramírez Ruiz.

A pesar de que varios comerciantes locales decidieron retirarse de la feria por seguridad, la mayoría de las personas foráneas que acudieron, como cada año a realizar la venta de productos, optaron por permanecer en Chilpancingo hasta que termine su contrato.

El recinto ferial se encuentra resguardado por elementos de la Policía del estado y municipal, para garantizar la seguridad de quienes asistan y vendan durante los próximos días.

En entrevista para Unotv.com, un comerciante que proviene de Puebla señaló que ya tenían incertidumbre sobre la feria desde la muerte del alcalde Alejandro Arcos Catalán.

“El motivo de permanecer es alzar un poco de venta, un poco de dinero, porque definitivamente la situación en la que estamos y los gastos que ocupamos en la vuelta, son muchos gastos los que traemos, por eso queremos que a lo mucho o poquito que se pueda alzar, que podamos venderle a los compañeros o gente se nos viene a visitar”.

Alejandro Garrido Cazas, comerciante del estado de Puebla.

Pero decidieron acudir y, tras un nuevo hecho violento que afecta al evento con el que cierra el año la capital guerrerense, optaron por no irse para poder recuperar algo de la inversión que hicieron en traslados de sus productos y pago de personal.

Mientras que otros más se suman a la opción y recuperar un poco de la inversión que les costó llegar hasta Chilpancingo con sus productos como cada año.

“Yo, en lo personal, tengo 40 años de vender aquí desde 1980 y me va bien gracias a Dios, yo vendo chamarras aquí en la feria, si nos dan chance y no brindan la seguridad, yo pienso que nos quedamos y aguantamos otro poquito, aquí la gente viene a comprar lo que necesita, como trastes y cosas que en Chilpancingo no hay”.

José Alfredo Campos Marqués, comerciante de San Juan de los Lagos Jalisco.