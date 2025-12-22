Escolta de gobernadora de Guerrero agrede a periodista durante Paseo del Pendón

GENERANDO AUDIO...

Denuncian agresión contra periodista en la Feria de San Mateo. Foto: Cuartoscuro

Durante el inicio del Paseo del Pendón, evento que marca el arranque de la Feria de San Mateo en Chilpancingo, un agente de seguridad de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el subsecretario de Protección Civil, Ricardo Ramírez Ibarra, agredieron a la reportera Itzel Urieta, del medio En Primer Plano, mientras realizaba la cobertura informativa.

Agresión a periodista durante el Paseo del Pendón en Guerrero

Uno de los escoltas de la mandataria estatal jaló por la espalda a la reportera Itzel Urieta, lo que provocó que cayeran al suelo sus herramientas de trabajo, mientras realizaba preguntas en el mismo espacio que otros integrantes de la prensa. El medio En Primer Plano indicó que la comunicadora no incurrió en ninguna acción que justificara el uso de la fuerza.

Pronunciamiento del medio En Primer Plano

En el comunicado, el medio reprobó los hechos y señaló que este tipo de situaciones no deben considerarse parte del ejercicio periodístico. Asimismo, manifestó que la agresión a periodista representa una acción que limita el derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información.

Exigen investigación a Evelyn Salgado Pineda

En Primer Plano solicitó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que se realice una investigación sobre la actuación de su personal de seguridad, al señalar que se actuó sin apego a protocolos y con violencia contra periodistas durante un evento público.

