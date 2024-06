Vuela alto, amigo: muere Max, perro que defendió a su dueña en linchamiento de Taxco

Max ahora vuela alto. Foto: Fb: Adopta un amigo Taxco

Max, el famoso perro pitbull que defendió a su dueña en el linchamiento de Taxco, Guerrero, murió. A tres meses de su heroico acto, este lomito ha terminado su misión en la tierra, y ahora puede descansar en paz.

El pasado 28 de febrero, se viralizó el caso de Ana Rosa, mujer que murió tras ser linchada en Taxco. Aunque su linchamiento era, según usuarios, “merecido”, ya que días antes había secuestrado y asesinado a la menor Camila, su perro, Max, como todos los fieles amigos de cuatro patas de este mundo, no distinguía entre el bien y el mal de los actos de su dueña, por lo que decidió intentar defenderla mientras una turba enfurecida la golpeaba.

Ver más Atención activistas de Taxco, Guerrero. Hoy lincharon a una presunta infanticida, los vecinos la sacaron de su casa, ahí tenía a un perro desnutrido que a pesar de todo en su inocencia y lealtad trató de defender a la señora. Los vecinos lo retiraron, se desconoce su situación. pic.twitter.com/dz6uEJFbFy — Abogado Animalista (@LicAnimalista) March 29, 2024

Sin embargo, al igual que los hijos de Ana Rosa, el can salió lastimado, ya que algunos habitantes le pegaron en la pierna. Afortunadamente, un hombre quitó al perrito para que no lo siguieran atacando. Posteriormente, el can se encontró bajo el cuidado de la fundación “Adopta un Amigo Taxco”, quienes sin éxito intentaron buscarle un hogar durante estos tres meses.

¿De qué murió Max, el perro que defendió a su dueña del linchamiento en Taxco?

Mediante la cuenta oficial de esta fundación, las autoridades de la misma dieron a conocer que le darían el descanso eterno a Max mediante una inyección. Esto debido a que el estado de salud de Max ya no le permitía tener una calidad de vida digna, sino una vida llena de dolor y padecimientos.

“Honestamente, Max no se ve bien. No quiere comer, hace unos momentos vomitó lo poco que había comido, le ofrecemos carnita de res, lata, croquetas, nada quiere. Le dimos a probar pollo asado y sí quiso, hasta de regreso de Iguala le compramos un pollo en el súper para él solo y si comió, pero vomitó todo entero”. Adopta un Amigo Taxco

De acuerdo con la organización, Max padecía de tumores cancerígenos y desnutrición, por lo que su cuerpo se fue debilitando cada vez más. Usuarios comentan que la partida de su dueña de Taxco hizo que el estado de Max empeorara al grado de vomitar todo lo que comía y hacer que sus plaquetas bajaran.

Aunque por días el personal de la fundación intentó que Max recuperara los ánimos, esto no fue posible. Por lo tanto, el día de ayer, mediante una transmisión, Adopta un Amigo Taxco dio a conocer que Max fue dormido para que ya no sufriera. El en vivo tuvo la finalidad de que los fans de Max se despidieran de él.

Adopta un Amigo Taxco pide parar el hate y ayudar al hermanito de Max

Tras dicho live, la asociación reveló que han recibido diversos comentarios en los que varios internautas afirman que “solo rescataron a Max para torturarlo”. Ante tales comentarios, la fundación pidió parar el hate y recordar que ellos buscaron ayudar lo más que pudieron al lomito.

Asimismo, recordaron que su hermano, Charming (perro de la misma persona), aún busca ser adoptado. En este momento, el hermanito de Max se encuentra en la A.C. y espera tener una oportunidad para hacer feliz a un nuevo dueño.

