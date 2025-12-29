Balacera en Zapopan deja tres muertos y cuatro heridos; aseguran Lamborghini baleado

GENERANDO AUDIO...

Balacera en Zapopan, Jalisco. Foto: Omar Hernández

Una intensa balacera se registró este lunes en Zapopan, Jalisco, dejando un saldo preliminar de tres personas fallecidas y cuatro lesionadas, entre ellas una mujer.

Los hechos se registraron en el cruce de calle Brillante y avenida Topacio, en la colonia Santa Eduwiges. Se presume que fue un enfrentamiento entre civiles armados y en el lugar fueron asegurados varios vehículos, entre los que destacan un Lamborghini Urus color naranja con impactos de bala y una camioneta Yukon de modelo reciente.

La balacera duró más de 10 minutos y al menos dos camionetas tipo RAM presentan varios impactos de bala. En el lugar de los hechos, fueron localizados más de 50 casquillos percutidos de distintos calibres. La Policía de Zapopan aseguró una camioneta Lamborghini Urus y una Yukon de modelo reciente.

Saldo preliminar del atentado

El saldo preliminar es de dos personas fallecidas y una menor de edad, quien perdió la vida mientras recibía atenciones médicas en el lugar, además de cuatro escoltas lesionados, uno de ellos de gravedad. Agentes involucrados en el operativo indicaron extraoficialmente que se trata de un comerciante relacionado con la Central de Abastos de Guadalajara, además de su hija y un escolta.

La Fiscalía de Jalisco ya investiga los hechos.

Trasciende que la Urus pertenece a un bodeguero conocido como “El Prieto”, dueño de la Línea de Transportes Odal. Pese al intenso patrullaje implementado tras los hechos, hasta el momento no se reportan personas detenidas relacionadas con esta agresión.

