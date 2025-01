¡Basura por todos lados en Guadalajara! ¿Qué está pasando?

A dos semanas de que terminó el contrato de una empresa privada que se encargaba de la recolección y procesamiento de la basura en Guadalajara, las afectaciones comienzan a notarse en las calles.



El Ayuntamiento nuevamente está a cargo de este servicio pero no ha logrado limpiar las calles. Costales con desechos, muebles abandonados inundan las calles de Guadalajara.

“No es cierto que todo está limpio, donde quiera se ve mucha basura, no nada más en este coto, donde quiera, he salido y hay mucha basura (…) y no recogen todo, anteriormente la primera vez si levantaron todo, pero ya ahorita ya no se están llevando todo lo que queda, el resto de basurita que queda”. Patricia Vázquez | Habitante de Guadalajara



Los pobladores se quejan de que ellos mismos contribuyen a que las calles estén así pues no esperan a que pase el camión de la basura.

“La gente saca la basura y como que no les importa, esto es un foco de infección en donde todos estamos expuestos, los niños que van a la escuela, infecciones virales y estomacales a causa de la basura que se riega”. Gema Martínez | Habitante de Guadalajara



La fauna urbana, así como pepenadores contribuyen a que la basura colocada en bolsas en las aceras, termine regada por toda la calle.

“Se saca a veces desde en la noche y pues lo que pasa es que los perros o las personas que vienen más bien como a revisar la basura, es los que terminan tirando la basura y pues obviamente los de carretón lo que hacen es llevarse solamente las bolsas porque no les compete tal vez a ellos y por las noches están quemando basura”. Blanca Vázquez | Habitante de Guadalajara



La población también se muestra preocupada ante las posibles afectaciones al sistema de drenaje que pudiera originar la basura acumulada en las alcantarillas.

