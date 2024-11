Más de 7,300 mdp para saneamiento de Río Santiago: Alfaro

Ante el río más contaminado de México, desde el primer día de esta administración, la estrategia Revivamos el Río Santiago pasó de la discusión a los hechos y el actuar en el proceso que dio inició a la recuperación de esta cuenta, puntualizó el gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez.

En el informe “Revivamos el Río Santiago 2050”, donde se detalló que la recuperación integral del río se basa en acciones coordinadas bajo seis componentes estratégicos, desde un mecanismo único de gobernanza, y una visión de largo plazo, trabajos en los cuales se han invertido más de 7 mil 333 millones para infraestructura y equipamiento e inversión ambiental social.

“Iniciamos el proceso de recuperación del río y lo digo con mucho orgullo, lo hemos iniciado y hay que terminarlo y yo he hablado este tema con el próximo gobernador, creo que su compromiso es igual de claro y me parece que la mejor manera de cerrar este ciclo es precisamente entregándole el trabajo que hemos hecho también de la mano de su equipo, de la mano de la sociedad civil especializada, de la mano de los especialistas, de los académicos, el esfuerzo de seis años y una guía de trabajo para lo que sigue”

Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco

En esta estrategia, anunció el gobernador, se destinaron 6 mil 725 millones de pesos para saneamiento y salud, con 20 plantas de tratamiento con la operación y mantenimiento; 59 kilómetros de colectores; 20 estaciones de monitoreo de calidad de agua; desazolve y control de maleza acuática y se puso en funcionamiento cuatro hospitales en la zona con especialidades en tratamientos renales y hemodiálisis.

Asimismo, fueron 608 millones de pesos en la agenda de carácter ambiental y social con manejo de área naturales protegidas, gestión de residuos; programa ante cambio climático y en activo social, centros comunitarios, vías de comunicación, espacios públicos y educativos.

Con lo anterior, se tratan anualmente más de 32.13 millones de m³ de aguas, lo que implica una cobertura de saneamiento del 64 al 75%.

“La decisión que yo tomé y asumo esa decisión con lo bueno y lo malo, la decisión que yo tomé es que había que iniciar por dos frentes de trabajo urgentes, el primero el de saneamiento, es decir, que dejara de entrarle agua contaminada al río, esa era la prioridad número uno y la prioridad número dos era atender el problema de salud pública que se había generado”, expresó el mandatario.

Como resultado de estas acciones en la calidad del agua permiten tener indicadores a la baja. En la parte alta de la cuenca, se observan 7 puntos con mejoras, en el paso del río por la AMG, se tendrán resultados contundentes de mejora a partir de la entrada en operación de la planta El Ahogado, disminución en la concentración de sulfuro de hidrógeno en la Presa Derivadora de El Salto-Juanacatlán.

“Con lo que nosotros hicimos llegamos a tratar el 75% de las aguas residuales de la cuenca. De las cuencas, con lo que va a hacer Pablo Lemus, se podrá llegar al 99% y entonces, estaremos en otro momento muy distinto en la realidad de nuestro río”, señaló ante el gobernador electo, Pablo Lemus.

“Lo que se tiene que entender es que iniciamos el proceso de saneamiento, el río no se ha limpiado y falta mucho por hacer, pero el haber iniciado, el no haber sido un Gobierno más que pasara a la historia por haberse quedado inmóvil, por haber ignorado el problema y por haber evitado la responsabilidad de hacer las obras, que siempre lo digo, no son visibles, no necesariamente son para los aplausos, son tubos, son plantas en medio de la nada, tubos que van enterrados, pero estas son las obras que cambian nuestra realidad”