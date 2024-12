La violencia entre los límites de Michoacán y Jalisco, no da tregua y es que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) cada vez tiene más presencia y control en las comunidades de ambas entidades.

Uno de los lugares más afectados es la comunidad de El Santuario, ubicado en el municipio de Tocumbo, en Michoacán.

Entre amenazas, ataques a civiles y a las fuerzas de seguridad con explosivos, familias de la mencionada región se han visto en la necesidad de abandonar sus casas. Sin embargo, hay quienes corren con menor suerte y es que no alcanzan a huir y se encuentran desaparecidos.

Ejemplo de lo anterior es lo que cuenta Mireya Barragán, quien hasta hace un par de días vivía con su familia en El Santuario, pero ya no y es que el pasado 19 de diciembre, un sicario de la organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, irrumpió en su vivienda con el objetivo de matarlos.

Su padre, en un intento por defenderlos, tomó su escopeta y se enfrentó al sicario, pero terminó muerto frente a su familia, quienes hasta el día de hoy se encuentran desaparecidos.

Contó, además, que tuvo que caminar toda esa noche y medio día del viernes, hasta que se pudo comunicar con algunos de sus familiares que viven en otro municipio, para que la ayudaran.

“Yo miré que se estaban enfrentando y yo sólo le dije a mi familia “vámonos”, pero ellos por el barranco no sé si hayan podido salir o si los hayan herido o que haya pasado con ellos. No sé nada de ellos. Yo salí caminé toda la noche, como mediodía de ayer, hasta que me pude comunicar aquí con un tío y con mi hermana para que fueran a auxiliarme a mí.”

Mireya Barragán, sobreviviente de ataque.