El limón está de vuelta: limoneros retoman actividades en Michoacán

En Michoacán, los limoneros ubicados en la entidad retomaron sus actividades este lunes, informó el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña.

Los productores del cítrico volvieron a sus labores a una semana de que se anunciara un paro relacionado con la situación de seguridad en la región de Tierra Caliente.

Los limoneros señalaron que, como hace un año, por amenazas y cobro de piso por parte del crimen organizado, algunas empresas decidieron parar su producción.

Una situación similar ocurrió en la misma región del estado de Michoacán durante el año pasado. En dicha ocasión, los limoneros también detuvieron sus labores.

En entrevista, el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que se restablecieron las labores relacionadas con la producción del limón, este lunes.

Torres Piña aseguró que las labores de corte, recolección y distribución en los municipios de la región de Tierra Caliente, volvieron a la normalidad.

Aseguró que este lunes, el corte del fruto se reanudó sin complicaciones, además de que las acciones para mantener la seguridad en la zona se mantendrán.

Por lo que elementos de seguridad permanecerán en tramos carreteros, así como en huertas y lugares de empaque de limón en Apatzingán, Buenavista y Múgica.

Cabe destacar que, al cierre de la semana pasada, productores de limón del Valle de Apatzingán, señalaron que se mantendría la suspensión en las actividades.

Esto a pesar de que el Gobierno estatal se comprometió a resguardar el “tianguis limonero” y los puntos estratégicos de comercio de dicho fruto.

De manera paulatina retornaron a sus labores, aun con cierto grado de temor.

“No, pues la verdad está muy bien la verdad. Mucha gente de esto se mantiene y pues ahora sí que se pone un poco difícil esta situación de que ya no podían cortar limón y eso, se pone muy, más aparte que las lluvias y sin trabajo, está canijo”

Las 32 empacadoras de la región de Tierra Caliente abrieron sus puertas, aunque el movimiento en el Tianguis Limonero fue escaso, pues aún no es la temporada fuerte de cosecha.

En el caso de las industrias dedicadas al procesamiento del limón, la labor de este lunes fue exclusivamente de pesaje y no de compra, porque así fue la instrucción.

“Tenemos cerrado, no compramos ahorita nosotros; toda la semana pasada no compramos porque, pues, dijeron, ahí sí que no compren. (…) Afecta muchísimo, muchísimo…”

Productora de limón