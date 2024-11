“Ni uno más”: periodistas de Michoacán protestan y exigen justicia para compañeros desaparecidos y asesinados

En el estado de Michoacán, periodistas protestaron afuera del Palacio de Gobierno y del Congreso del estado para exigir un alto a la violencia contra el gremio, así como justicia en los casos de colegas asesinados o desaparecidos.

Así te lo informamos en Uno Noticias:

Luego del asesinato del comunicador Mauricio Cruz Solís, ocurrido la noche del martes tras haber realizado una entrevista al presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, el gremio periodístico denunció las condiciones en las que trabajan en Michoacán, un estado con altos niveles de violencia para ejercer la comunicación.

“Nosotros estamos sumergidos dentro de una inseguridad y, sobre todo, de lo que sucede dentro de lo que es nuestra área, que es la nota roja, de cómo somos prácticamente sobajados por las mismas Policías, por las mismas autoridades, que, a como dé lugar, quieren evitar que nosotros tengamos información y poderla dar hacia la ciudadanía. Lamentablemente, hace años se podía vivir un ambiente donde se podía ejercer el periodismo libremente y hacer periodismo de investigación. Hoy en día, sales de tu casa con miedo por ser periodista. Te despides de tu familia, porque no sabes si vas a regresar o no, como lo que sucedió con Mauricio, que únicamente el trabajar, hacer su trabajo, le costó la vida. Callas a un periodista, pero no puedes callar a un gremio”.