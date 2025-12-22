Operativo del Plan Michoacán por la Paz deja 16 detenidos y arsenal asegurado

GENERANDO AUDIO...

La Guardia Nacional realiza acciones operativas. Foto: @GabSeguridadMX

Como parte del Plan de Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades estatales, realizaron acciones operativas que derivaron en la detención de 16 personas y el aseguramiento de 27 armas de fuego, 50 cartuchos, 16 cargadores, 8 artefactos explosivos improvisados y 9 vehículos.

Las acciones se llevaron a cabo con el objetivo de reforzar la seguridad de diversas regiones del estado y forman parte de la estrategia federal para el combate a la delincuencia en Michoacán.

Operativos y recorridos de seguridad en municipios de Michoacán

Como parte de los despliegues operativos, se realizaron patrullajes, recorridos a pie y acciones de proximidad social, en huertas de aguacate y limón, así como empacadoras e industrias cítricas, con el fin de brindar condiciones de seguridad a trabajadores, productores y habitantes de las zonas intervenidas.

Operativos en huertas de aguacate y limón. Foto:@GabSeguridadMX

Los operativos se llevaron a cabo en los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica, San Juan de los Plátanos, Lázaro Cárdenas. Chinicuila y Felipe Carillo Puerto, con la participación de fuerzas federales y autoridades locales.

Resultados del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

De acuerdo con el informe oficial, del 10 de noviembre al 21 de diciembre de 2025, las acciones coordinadas del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia han permitido la detención de 241 personas y el aseguramiento de 118 armas de fuego, más de 9 mil cartuchos, 484 cargadores, 212 vehículos y 176 artefactos explosivos improvisados.

Durante este periodo también se aseguraron 53 kilos de material explosivo, 764 kilos de metanfetamina, 75 kilos de marihuana, además de 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas.

Asimismo, se informó sobre la inhabilitación de 16 campamentos y 39 tomas clandestinas como parte de las acciones contra la delincuencia organizada en el estado.

Las autoridades del Gabinete de Seguridad señalaron que se mantiene en fortalecimiento de la coordinación interinstitucional para continuar con acciones de seguridad en Michoacán.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.