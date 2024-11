El tesorero de Tacámbaro, Michoacán, Raudel Campos Murillo, renunció a su cargo tras revelarse sus antecedentes por trata de mujeres en Estados Unidos.

El ahora exfuncionario fue encarcelado en el año 2022 en Estados Unidos, acusado del delito de tráfico de mujeres con fines de prostitución.

En conferencia de prensa, en donde estuvo acompañado del presidente municipal de Tacámbaro, Salvador Bastida, Campos Murillo señaló que las acusaciones son “falsas” y presentó una carta de antecedentes no penales.

“Las noticias que acaban de sacar del país vecino, la verdad nos están pegando mucho. Acabo de tomar una decisión y le quiero dar gracias al presidente ‘Chavo’ Bastida y a todo el cabildo que son amigos míos… Me voy a retirar en este momento de mi cargo como tesorero para que no se interrumpan las labores de mi presidente, porque yo no voy a arrastrar cosas que no son de él”.

Raudel Campos.