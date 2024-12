En un operativo realizado por la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) de Morelos, cerca del mediodía del martes, fue detenido el director de Tránsito municipal de Huitzilac, Morelos.

De acuerdo con datos extraoficiales, el funcionario detenido es señalado por delitos de extorsión en agravio de ciudadanos de ese municipio colindante con la Ciudad de México (CDMX).

“Hay un cateo desahogándose con las autoridades municipales, todavía no me reportan si ya terminó esa diligencia, pero es una investigación de un asunto. -¿Sobre qué denuncia? ¿Qué denunciaron? -No les puedo decir en este momento, pero es un tema importante, de gravedad. -¿Es sobre el alcalde? -No, no se está buscando nada en contra del alcalde, es un asunto donde pudieran tener que ver servidores públicos dentro de una investigación institucional. Cuando concluya la diligencia vamos a difundirlo”, explicó, Uriel Carmona Gándara, fiscal de Morelos.