Últimos días para obtener hasta 50% de descuento en predial en Cuernavaca

11:22 | E. Santiago
En Cuernavaca, hay descuentos en pago de predial. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

En Cuernavaca, Morelos, ya casi se termina la promoción para aprovechar los descuentos, que van hasta el 50% de descuento, en el pago de predial anticipado y servicios públicos 2026.

¿Hasta cuándo se puede realizar el pago del predial?

El 31 de diciembre es la fecha límite para aprovechar los descuentos, los cuales van del 15% al 50%. Para poder acceder a los descuentos debemos contar con las siguientes características:

Estímulo fiscal de 50% de descuento a todos los jubilados y pensionados de los gobiernos federal, estatal y municipal, organismos descentralizados, desconcentrados y paraestatales, personas de 65 y más años y personas con discapacidad que lo acrediten.

Siempre y cuando se trate de un solo inmueble y la superficie no exceda 300 metros cuadrados, solo si la propiedad está a su nombre o de su cónyuge bajo el régimen de sociedad conyugal.

  • El descuento solamente aplica en cajas

Estímulo fiscal de 15% de descuento es para todos los contribuyentes que efectúen el pago anticipado del impuesto predial y derechos por servicios públicos municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2026. Los descuentos son en el pago anticipado del predial y servicios públicos 2026.

“Aprovecha los últimos días de descuento en el pago anticipado de predial y servicios públicos municipales 2026”, dijo el Gobierno de Cuernavaca.

