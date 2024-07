Imágenes: graban momento en que se desploma el techo de antigua iglesia en Cerralvo, Nuevo León

El techo de una iglesia se desplomó en Cerralvo. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En redes sociales circula el video del momento en que colapsó el techo de una iglesia en el municipio de Cerralvo, Nuevo León. La parroquia San Gregorio Magno es además una de las edificaciones más antiguas en el estado. Según reportes, su inauguración ocurrió en el año 1633.

Ver más #VIDEO | Captan momento del colapso del techo de una iglesia en #Cerralvo



Ocurrio esta tarde en la Iglesia San Gregorio Magno , en el municipio de Cerralvo.



Baltazar Martínez Ruiz , alcalde de Cerralvo informó que al momento del colapso no había personas al interior.… pic.twitter.com/Cqy2yQQhnF — Alejandro Gonzalez (@AleGon_27) July 22, 2024

Imágenes del desplome del techo de una iglesia en Cerralvo, Nuevo León

Baltazar Martínez Montemayor, alcalde de Cerralvo, informó que el pasado 22 de julio, alrededor de las 13:40 horas, ocurrió el desplome de la parte superior de la iglesia de San Gregorio Magno.

Ver más

Elementos de Protección Civil acudieron al lugar del accidente para atender la emergencia. Las autoridades del estado no reportaron ninguna persona herida, tampoco hay mención de fallecidos. Según la prensa local, los lunes no se realizan misas en la parroquia, por esta razón no había nadie en el momento del incidente.

Finalmente, durante el operativo en la calle Galeana, colonia Centro, se cerró el paso en las calles cercanas para revisar la zona y garantizar que no existiera ningún riesgo para la población.

¿Por qué se desplomó el techo de la iglesia en Cerralvo?

Según medios locales, el desplome en la parroquia en Cerralvo ocurrió por la acumulación de humedad en el techo, tras el paso del huracán Alberto por el estado de Nuevo León.

Ver más Así luce la iglesia San Gregorio Magno, de Cerralvo, tras el desplome del techo pic.twitter.com/uq2bR2gQhX — Martin Fuentes (@MartinFuentes) July 23, 2024

[NO TE VAYAS SIN LEER: ¡Sin temor a Dios! Familia hace equipo para robar limosnas de una parroquia]