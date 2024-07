Irina Baeva desmiente a Gabriel Soto: “el comunicado de ruptura fue publicado sin mi consentimiento”

La historia de amor entre Gabriel Soto e Irina Baeva parecía encaminada a un final feliz, sin embargo, tras casi seis años de relación y una boda en el horizonte, el actor sorprendió al anunciar su ruptura hace unos días, dejando numerosas preguntas sin respuesta.

Soto, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, explicó que después de varios meses de reflexión, tanto él como la actriz rusa de 31 años habían decidido terminar su noviazgo. Aunque no reveló las causas de la separación, dejó claro que la decisión se había tomado de mutuo acuerdo y desde el amor que se tuvieron.

Por su parte, la protagonista de “Aventurera” decidió romper el silencio. En una entrevista con la revista Hola!, Irina habló por primera vez sobre la ruptura con Soto, revelando que no participó en el comunicado y que, hasta donde ella sabía, su relación estaba bien.

“El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté… no sé por qué mi nombre está ahí”, expresó en un video que se dio a conocer hace unos minutos. Irina destacó que, aunque Gabriel le notificó su separación, esta situación le cayó como un balde de agua fría, ya que horas antes seguían siendo una pareja.

“Me sorprendió muchísimo porque días previos a esto, estábamos juntos”, agregó, echando abajo los rumores que aseguraban que ya llevaban mucho tiempo separados.

La inesperada noticia ha generado una ola de especulaciones y comentarios entre los seguidores de la pareja, quienes se preguntan qué pudo haber pasado entre ambos. La relación entre Gabriel Soto e Irina Baeva siempre estuvo bajo el escrutinio público. Y aunque ambos actores trataron de mantener los detalles privados, su romance fue objeto de constantes rumores y controversias.

A medida que la situación se desarrolla, los fanáticos de ambos actores esperan más declaraciones que puedan aclarar los motivos de su separación y entender mejor el final de esta historia de amor que, al menos públicamente, parecía ir viento en popa.

Además, Irina abordó los rumores de una supuesta infidelidad, afirmando categóricamente que nunca ha sido infiel.

“Jamás en ninguna de mis relaciones que he tenido yo le he sido infiel a nadie. La gente que me conoce sabe que yo soy la persona más leal y cuando yo estoy de lleno con una pareja no hay forma de que voltee a ver a un lado, pero ni por error. Simplemente eso no existe”.

Irina Baeva