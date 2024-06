Suspenden labores en NL por tormenta tropical Alberto; hospitales, albergues y refugios permanecen abiertos

Hospitales, albergues y refugios permanecen abiertos. FOTO: Cuartoscuro

Debido a lo fuerte quede la tormenta tropical Alberto podría pegar durante la madrugada y mañana de este jueves en Nuevo León, el gobierno del estado dio a conocer esta noche que se suspenden labores y el transporte público en la entidad.

A través de redes sociales el gobernador Samuel García Sepúlveda informó que se publica un decreto la noche de este miércoles para que se suspendan las labores y el servicio de transporte hasta el mediodía de este jueves.

Hospitales, albergues y refugios permanecen abiertos.

Ver más 🚨ANUNCIO IMPORTANTE🚨



Estamos por publicar un acuerdo en el Periódico Oficial del Estado con el que se suspenden labores, transporte y circulación para evitar cualquier riesgo ante la tormenta desde las 10:00 pm de hoy hasta las 12:00 pm de mañana.



Hospitales, albergues y… pic.twitter.com/6SC50fkufj — Samuel García (@samuel_garcias) June 20, 2024

El mandatario exhorto a la población a no arriesgarse y no salir de sus hogares en caso de no ser necesario, incluso Metrorrey también confirmó los hechos a publicar en sus redes sociales que no habrá servicio de metro ni trasmetro como comúnmente lo hace desde las 4:45 de la mañana y qué será hasta después de las 12 del mediodía cuando se restablezca el servicio.

Ver más Metrorrey informa: pic.twitter.com/5s645s9CRe — Metrorrey Oficial N.L. (@metrorreynlofi1) June 20, 2024

Esto como parte de las medidas para que no se incremente el número de pérdidas humanas, luego de que tres menores perdían la vida la tarde de este miércoles con las primeras lluvias de Alberto.