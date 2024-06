Tormenta tropical Alberto EN VIVO: Últimas noticias, avisos, trayectoria y afectaciones

En Nuevo León, suspenden labores

Debido a que lo fuerte de la tormenta tropical Alberto podría pegar durante la madrugada y mañana de este jueves en Nuevo León, el gobierno del estado dio a conocer esta noche que se suspenden labores y el transporte público en la entidad.

A través de redes sociales, el gobernador Samuel García Sepúlveda informó que se publicará un decreto la noche de este miércoles para que se suspendan las labores y el servicio de transporte hasta el mediodía de este jueves.

Estamos por publicar un acuerdo en el Periódico Oficial del Estado con el que se suspenden labores, transporte y circulación para evitar cualquier riesgo ante la tormenta desde las 10:00 pm de hoy hasta las 12:00 pm de mañana.



El mandatario exhortó a la población a no arriesgarse y no salir de sus hogares en caso de no ser necesario. Metrorrey confirmó que no habrá servicio de metro ni trasmetro, como comúnmente lo hace desde las 4:45 de la mañana y qué será hasta después de las 12 del mediodía cuando se restablezca el servicio.