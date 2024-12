“Es un tema delicado”: revelan que existía un “catálogo sexual” para otorgar plazas en Oaxaca

Autoridades del estado de Oaxaca admitieron la existencia de un catálogo sexual con el que se acordaba la repartición de plazas en el Gobierno del estado.

Geovany Vázquez Sagrero, consejero jurídico del Gobierno de Oaxaca, mencionó que, luego de conocer la existencia del catálogo, se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, aunque no compartió más detalles.

“Es un tema muy delicado, que no me gustaría abordar mucho. Que sea la Fiscalía quien lo haga… de este catálogo sexual al que te refieres. Reitero, conforme se avanza, van saliendo casos. El caso de la diputada federal del PT, Margarita García, a mí me llamó la atención, la forma frontal de salir a defender y decir que ‘inconstitucional, jurídico’, pero empieza a salir que ahí está su hijo, revisamos una plaza ilegal”.

Geovany Vázquez Sagrero, consejero jurídico del Gobierno de Oaxaca.