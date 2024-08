Juez ordena la liberación de Juan Antonio Vera Carrizal, agresor de María Elena Ríos

El juez José Gabriel Ramírez Montaño ordenó la liberación de Juan Antonio Vera Carrizal, acusado de ser el autor intelectual del ataque con ácido en contra de María Elena Ríos en el año 2019. La propia activista compartió esta noticia mediante un video publicado en redes sociales.

El día de hoy, al mediodía, se realizó la audiencia para determinar si se le dictaba sentencia a Juan Antonio Vera Carrizal por tentativa de feminicidio o se le dejaba libre. María Elena Ríos informó en X (antes Twitter) que al juez le tomó 20 minutos otorgarle la libertad.

“Ganó la corrupción. 20 minutos le tomó a este juez corrupto José Gabriel Ramírez Montaño, la resolución. Esto es Oaxaca, esto es México, esta es la impunidad que viven las mujeres en luchamos por justicia”, publicó la activista y saxofonista.

De acuerdo con el veredicto del juez, las pruebas presentadas no fueron suficientes para destruir la presunción de inocencia de Vera Carrizal, por lo cual se ordenó su inmediata liberación, además queda sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva.

Ayer martes se realizó la audiencia de alegatos de clausura en contra de Juan Antonio Vera. A lo largo del día, María Elena Ríos publicó varios videos en X (antes Twitter) para informar sobre el desarrollo del juicio.

La activista denunció que durante el juicio pasaron “muchas cosas muy graves”. Entre ellas, el juez corrió del lugar a los observadores de la CNDH; además, le reclamó a la activista por publicar en redes sociales.

“Enojado me dijo que no porque yo hice una publicación me va a dar una sentencia favorable. Ya lo dijo, lo va a liberar, lo va a liberar”.

Dijo Elena Ríos