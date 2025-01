Políticas-de-donald-trump-desatan- temor-entre-migrantes

GENERANDO AUDIO...

A los migrantes les generan temor las medidas de Trump. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Migrantes que cruzan la zona del Istmo de Tehuantepec están preocupados y temerosos ante las nuevas políticas migratorias por la toma de protesta de Donald Trump.

Entre las medidas que anunció Trump, está el declarar zona de emergencia nacional en la frontera con México y la deportación de migrantes.

Una de sus primeras medidas fue cancelar las citas a través de la aplicación CBP One, una herramienta que los migrantes utilizaban para acercarse a la frontera por un permiso humanitario.

Estas medidas hacen que algunos migrantes decidan no seguir su camino, y buscar un trabajo y una mejor vida en territorio mexicano.

“La CBP One ya no está funcionando y a las personas migrantes las tienen retenidas en la frontera, hay muchas personas así. Yo me quedo por acá, me voy a quedar aquí, pienso arreglar mis papeles sobre eso”, dijo Larry, un migrante hondureño.

¿Baja migración en el Istmo de Tehuantepec?

En las últimas semanas, se ha registrado poca afluencia de migrantes en la región del Istmo de Tehuantepec, lo cual se refleja en el albergue de migrantes “Hermanos en el Camino”, en Ciudad Ixtepec. Algunos de los que se encuentran en esta estancia, tienen la esperanza de alcanzar la frontera norte, pero con el temor de que los “devuelvan”.

Evelyn salió hace cuatro meses de Guatemala con su esposo y cinco integrantes más de su familia. Ha escuchado de las deportaciones que han ocurrido en la frontera norte, y teme que, con Donald Trump como presidente, las políticas migratorias no permitan que más migrantes crucen por la frontera.

“Nosotros también tenemos miedo que ya no podamos pasar y nos suceda lo mismo, y es muy triste que la gente ya no pueda ni trabajar, toda la gente que acaba de llegar; incluso, tenemos familia (en Estados Unidos), también acaban de llegar, tienen un mes, dos meses y también están con ese miedo que los deporten, no pueden ni ir a trabajar, igual nosotros estamos acá en suspenso, no sabemos qué va a pasar”.

Evelyn llegó al Istmo de Tehuantepec en una de las 16 caravanas que pasaron por esta región de Oaxaca, de las cuales, al menos tres fueron dispersadas por autoridades del Instituto Nacional de Migración, y otras más alcanzaron a llegar a la Ciudad de México (CDMX) para tramitar su cita de CBP One.

Este año, ninguna caravana ha llegado a territorio oaxaqueño, lo cual refleja la poca presencia de migrantes en la región del Istmo.