“¿Por qué quiere meterse?”: abuelita de San Juan Teitipac denuncia a sujeto que la golpeó para quedarse con su terreno

Una abuelita de San Juan Teitipac, Oaxaca, denunció que fue víctima de una fuerte agresión a manos de un hombre que buscaba despojarla de uno de sus terrenos en el municipio de Tlacolula de Matamoros.

A través de redes sociales, diversos usuarios han compartido el video donde la mujer de la tercera edad, afuera de la Vicefiscalía de Tlacolula, denuncia los hechos y pide justicia, pues teme por su vida:

En el material difundido, se observa que la mujer sufrió graves lesiones en el brazo derecho. Éste se encuentra ensangrentado y con la piel rasgada en capas profundas, las cuales sólo cubrió con una venda que no era del tamaño de la herida. Si bien, en un inicio se creyó que el atacante era su familiar, la abuelita de San Juan Teitipac destacó que el hombre que la agredió no tiene parentesco con ella ni ninguna razón para agredirla.

“No, pero a ver, por qué me pega, porque quiere meterse… no tiene derecho a que entre él, ¿Qué es de él? Cómo voy a quitar a la gente, a ver… no soy nada de él, ni mi familia, ni mi hijo de nada”.