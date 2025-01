Siguen suspendidas cirugías en Hospital General de Oaxaca por falta de insumos

La falta de insumos y medicamentos en el Hospital General “Doctor Aurelio Valdivieso“, de la ciudad de Oaxaca, continúa afectando los servicios médicos. Desde hace una semana, el personal médico suspendió todas las cirugías programadas, dejando únicamente la atención a casos de urgencia.

El Sindicato de la Sección 35 denunció que la situación empeoró tras la transición del hospital al sistema IMSS-Bienestar.

“La transición no funcionó, no camina. Hoy tenemos pacientes internados y no estamos pudiendo garantizar a cabalidad el derecho a la salud y el derecho a la vida”, expresó la doctora Michelle Quintero, del Servicio de Pediatría.