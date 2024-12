Alejandro Armenta rinde protesta como gobernador de Puebla

Este 14 de diciembre en sesión solemne realizada en la nueva sede del Congreso local, diputados de la LXII Legislatura, tomaron protesta a Alejandro Armenta Mier como Gobernador Constitucional del Estado de Puebla para el periodo 2024 -2030.

Previo a la ceremonia de toma de protesta, representantes de las fuerzas políticas fijaron su posicionamiento respecto al próximo sexenio.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Mauricio Céspedes Peregrina, fue la encargado de tomar protesta al nuevo mandatario poblano.

“Protesto sin reserva alguna, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador constitucional que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien de la prosperidad de la Nación y la entidad federativa, y si así no lo hiciere que el estado y la nación me lo demanden“, dijo el gobernador.