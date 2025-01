Caso Marilyn Cote: víctimas protestan y acusan irregularidades en audiencia de vinculación

GENERANDO AUDIO...

Víctimas de Marilyn Cote acusan irregularidades. Foto: Genaro Zepeda

En Puebla, este jueves se reanudó el juicio contra Marilyn Cote, quien se ostentaba como psiquiatra. La audiencia inició a las 10:00 de la mañana y en ésta se desahoga la vinculación a proceso por el delito de amenazas contra sus vecinos.

El 21 de noviembre de 2024, un juez giró una orden de aprehensión en su contra luego de que amenazó a sus vecinos con un arma de fuego cuando se ocultaba en su domicilio en Puebla, tras la presión mediática por la clausura de su consultorio y la falsificación de títulos.

Hasta la fecha, existen entre 15 y 20 denuncias en contra de la mujer, quien fue detenida el 21 de noviembre en Tlaxco, Tlaxcala.

Cabe recordar que, durante años, Cote prescribió medicamentos psiquiátricos de uso controlado. Además, el consultorio que rentaba en las Torres Fifty Medical Doctors fue clausurado “por irregularidades graves”, de acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Actualmente, Marilyn Cote permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro Penitenciario o Reclusorio Femenil del municipio de Ciudad Serdán.

Se manifiestan en Puebla por caso Marilyn Cote

Un grupo de víctimas de la falsa psiquiatra se manifestó en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, en el marco de la audiencia de vinculación contra la mujer, quien enfrenta procesos por los delitos de usurpación de profesión, falsificación de documentos y amenazas contra sus vecinos, a quienes les apuntó con un arma de fuego.

Exigieron que las autoridades den celeridad al proceso en su contra, debido a que la audiencia de vinculación ha sido suspendida y aplazada en dos ocasiones.

Valentina, quien fue amenazada de muerte, narró la experiencia que vivió por parte de su vecina. Este jueves, ingresó a la audiencia.

“Era una persona que siempre buscaba problemas. Si yo decía algo, ella solita se provocaba y empezaba a amedrentarme y a decirme groserías“, dijo Valentina, víctima del delito de amenazas.

El 26 de diciembre de 2024, la audiencia se pospuso debido a que la defensa de Marilyn Cote no se presentó. Posteriormente, el 22 de enero de 2025, volvió a cancelarse, pues la mujer sufrió una crisis de ansiedad. Argumentó que no había tomado sus medicamentos y no estaba en condiciones para declarar.

La jueza Beth Mirra determinó que no podía violar sus derechos. Cote fue valorada por un médico y se decretó un receso. Cuando se reanudó la audiencia, la mujer estaba somnolienta, por lo que fue reprogramada para el 30 de enero.

Esta situación ha retrasado el proceso legal y entorpecido las investigaciones en los casos de todas sus víctimas.

Aurora, madre del joven que fue obligado a casarse con Marilyn, pidió celeridad y justicia

“Mucho no podemos hablar de eso sobre ese tema de la Fiscalía, pero aquí estamos para exigir justicia. Por la de Bryant, que es una de las carpetas más grandes. El más fuerte es el de violación y de secuestro; prácticamente lo privó de su libertad“, expresó Aurora, madre de Bryant.

Bryant, quien en 2020 fue engañado y obligado a casarse con Marilyn, viajó desde Estados Unidos para enfrentarla por la vía legal.

“Sí, ha sido muy difícil; he tratado muchas cosas para seguir adelante, pero espero darle frente a este asunto y acabar con esta pesadilla. Poder venir al juicio y, cuando sea, quiero verla de frente, que no sea virtual. Con esto que hizo, está haciendo lo mismo que cuando traté de decirles a todos que ella estaba mal y hacía de las suyas”, señaló Bryant, exesposo de Marilyn Cote.