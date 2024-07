Ella es doña Mari, abuelita que espera a hijos en Central de Autobuses de Puebla

Desde hace cinco años, María de Jesús Mundo, de 78 años de edad, espera que su familia regrese por ella a la Central de Autobuses de Puebla.

Su caso se hizo viral en redes sociales. Unotv.com acudió a la terminal para platicar con doña María de Jesús.

La señora escucha bien, ve bien y está consciente de la terrible situación que vive.

Su estado físico es complejo, padece artritis; además, su columna vertebral se encuentra encorvada de manera pronunciada.

De sus hijos, sabe que el varón, de nombre Víctor Manuel Rivas Mundo, vive en Estados Unidos, y sus hijas, Marina Guadalupe y Alma, viven en algún municipio de Puebla.

Al preguntarle dónde están sus hijos, esto respondió:

“Eso sí solamente Dios sabe, y sé que mi gente está bien, pero para mí lo más importante es la familia, ya me han hecho muchas, de que me hacen avería y media, pero bueno… eso allá, pero sí sé dónde está mi familia y cómo han tratado de extorsionar a mi hijo, entonces, por eso, mejor… él se me fue muy jovencito para Estados Unidos, en sí para New Jersey y le digo, él es el que ha visto por toda la familia, ahorita, donde esté, que esté bien, que es lo que me importa. Dios dirá lo que sigue.. el hombre propone y Dios dispone”.

Dijo doña María de Jesús.