Agreden al señor viral que canta “Cómo te extraño” en Marcha del Orgullo

Un adulto mayor que canta para ganarse la vida se convirtió en la sensación de todos los eventos del año. El señor interpreta la canción: “Cómo te extraño, mi amor”, de Leo Dan. A pesar de cantar la misma canción en cada evento y sólo adecuar la letra, se ha ganado los corazones de los capitalinos.

Esta vez, el señor viral se presentó en la marcha del orgullo de la Ciudad de México (CDMX), donde decidió amenizar el recorrido de la comunidad LGBTTTIQ+ con sus ocurrencias; sin embargo, tuvo un enfrentamiento. La pelea entre el señor viral y una de las manifestantes se hizo viral en redes sociales.

Con su presencia constante en los eventos a lo largo del año, el señor asistió a una edición más de la marcha. Los asistentes que lo veían le regalaron una moneda, lo saludaron o simplemente lo grabaron. Sin embargo, esta vez las cosas no salieron como él esperaba.

El señor decidió modificar la letra de su habitual canción, incluyendo frases como “cómo te extraño, lesbiana, por qué será” y “qué guapas son las lesbianas”. Esta alteración no fue bien recibida por todos los presentes. Por lo que una integrante del colectivo LGBTTTIQ+ se sintió ofendida por las palabras del cantante y le reclamó.

La joven le comentó que sus frases pertenecían al patriarcado, por lo que el señor, sin dejar de cantar, respondió que su intención no era ofender a nadie.

“Ya dejo de cantar, por eso ya me voy. Yo no grité, fue la persona de aquí en frente. Yo no te he dicho nada”.

Señor viral que canta“Cómo te extraño”.