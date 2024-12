Exigen justicia para Laura, víctima de feminicidio en Tehuacán, Puebla

En Tehuacán, Puebla, piden esclarecer el feminicido de Laura. Foto: Genaro Zepeda

En Tehuacán, Puebla, familiares, amigos e integrantes de colectivos feministas se manifestaron esta mañana en el Palacio Municipal para exigir que las autoridades den celeridad y esclarezcan el feminicidio de Laura Evelia Vázquez Maldonado, de 30 años de edad, quien estaba reportada como desaparecida y fue localizada sin vida en la comunidad de San Vicente Ferrer.

¿Qué se sabe del presunto feminicidio en Tehuacán, Puebla?

Laura Evelia era una madre y esposa, quien trabajaba en una maquiladora de Santiago Miahuatlán.

La mañana del pasado 29 de noviembre, salió a las 7:00 de la mañana de su casa, ubicada en la colonia Luis Donaldo Colosio, para dirigirse a laborar; sin embargo, no llegó, por lo que era buscada por sus familiares. Horas más tarde, fue localizada sin vida en un paraje de San Vicente Ferrer.

La víctima presentaba huellas de violencia y estrangulamiento, así como rastros de abuso sexual.

Familiares afirmaron que en el lugar donde Laura tomaba el transporte público, para llegar a su trabajo, existen cámaras de videovigilancia, por lo que exigieron a la Secretaría de Seguridad Pública de Tehuacán proporcionar las grabaciones a la Fiscalía del Estado de Puebla, pues habría elementos que ayuden a dar con el o los responsables del feminicidio.

“Si alguien vio algo, por favor, no se limiten, por favor, hablen, porque a mí y a mi familia nos pasó esto hoy. El dolor de una mamá no tiene palabras, y no le deseo a nadie que sufra lo que yo estoy sufriendo. Yo quisiera saber y pedirles a las autoridades que esas cámaras sean revisadas minuciosamente porque esas cámaras nos van a llevar al objetivo. Chicas y mamás, alertas, nunca se confíen de nadie”, dijo Teresa María Maldonado, madre de Laura.

Cabe resaltar que familiares exigen que el caso no sea minimizado por las autoridades, y que la Fiscalía sea sensible para esclarecer la muerte de Laura, quien dejó huérfano a un menor de 12 años de edad.