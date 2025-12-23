Persecución termina en tragedia en Puebla: delincuentes arrollan a familia y muere una mujer

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, una persecución dejó una persona muerta. Foto: Genaro Zepeda

Integrantes de una presunta banda dedicada al robo de vehículos provocaron luto en una familia poblana en vísperas de la Navidad, luego de atropellarla durante una persecución policial, hecho que dejó como saldo una mujer muerta en la zona de La María, al norte de la ciudad de Puebla.

Así te lo informamos en Uno Noticias:

¿Qué se sabe de la persecución?

El lamentable hecho ocurrió la noche del lunes, cuando se reportó el robo de una camioneta en inmediaciones de la Central de Autobuses de Puebla. Tras el reporte, oficiales de la Policía Municipal implementaron un operativo de búsqueda que permitió ubicar la unidad robada.

Al marcarle el alto a los ocupantes, los presuntos delincuentes emprendieron la huida, lo que originó una persecución que se extendió hasta la zona de La María.

Durante la huida, los sujetos atropellaron a cuatro integrantes de una familia al inicio del puente de La María cuando pretendían cruzar la vialidad en dirección a la autopista México-Puebla.

Los sujetos no detuvieron su marcha y escaparon en la unidad robada con dirección a la autopista México-Puebla, sin embargo, perdieron el control del vehículo y terminaron volcando en la lateral a la altura de la Gasolinera 24 horas.

Detienen a presuntos delincuentes

En el lugar, dos de los tres presuntos delincuentes fueron detenidos por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, un tercer cómplice logró darse a la fuga.

Técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana y de Protección Civil Municipal acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria. Paramédicos confirmaron la muerte de María del Rayo, de 33 años, quien era madre de familia, mientras que sus hijas de 9 y 3 años resultaron con lesiones menores.

La víctima estaba acompañada de su hermana Fátima, de 25 años, quien fue trasladada a un hospital junto con su sobrina de 9 años.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron y resguardaron la zona de la tragedia. Personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla tardó más de seis horas en realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo hasta la madrugada del martes.

Las autoridades informaron que en las próximas horas se darán a conocer mayor información sobre este lamentable caso.

