Perrito corre detrás de camioneta que presuntamente lo abandonó en Puebla

El perrito corrió detrás de una camioneta en Puebla. Foto: @gabyruiz8

En Puebla, una mujer abandonó supuestamente un perrito en la calle. El can corrió a un costado del vehículo que lo dejo en la calle. Una ciudadana la grabó en el momento exacto.

Video del perro

Las imágenes se viralizaron, pues, un perrito corrió a un lado de una camioneta. La dueña del perro al parecer obligó al can a descender del vehículo para abandonarlo.

DENUNCIA CIUDADANA‼️#Puebla

Esta señora abandonó a su perrito el día de ayer sin ningún remordimiento, la seguimos pero no sirvió de nada.. Llegó a un punto sin salida y nos retiramos por seguridad.FAVOR de difundir @xjusticianimal @RupiReportero_ @Canal13Puebla @aztecapuebla pic.twitter.com/PJaTYL9Pob — Gabriella (@gabyruiz8) June 3, 2024

¿Qué sucedió en Puebla con el perrito?

Tras la acción, una ciudadana, identificada como @gabyruiz8 en X, antes Twitter, grabó la situación. Luego encaró a la señora.

Supuestamente, el perro se escapó y la señora salió a buscarlo en su camioneta. Al alcanzarlo, el perrito la comenzó a seguir la unidad. Cuando ocurrió dicha acción @gabyruiz8 comenzó a grabar el hecho.

La usuaria de redes siguió grabando hasta el domicilio de la mujer, pero, al perro, no lo dejó entrar

¿El perrito de Puebla está bien?

Más tarde, la usuaria @MonseNavedo, quien en su biografía se describe como una persona que ayuda a los animales, colocó un mensaje en donde aseguró que el perro estaba bien.

En su comentario explicó que la dueña del perro no subió al perro a la camioneta porque se asustaba

“Hola, me comentan que el perrito está bien y en casa. Se escapó y fue siguiendo la camioneta. No lo subieron al coche porque se vuelve loquito adentro. Se llama Amorosín y es rescatado. Cuando sacaron el video, la señora lo estaba regresando porque se dio cuenta (de que) se salió”.

Ver más Hola, me comentan que el perrito está bien y en casa. Se escapó y fue siguiendo la camioneta. No lo subieron al coche porque se vuelve loquito adentro. Se llama Amorosín y es rescatado. Cuando sacaron el video, la señora lo estaba regresando porque se dio cuenta que se salió. pic.twitter.com/qyrlR0PLz6 — Monse Navedo (@MonseNavedo) June 4, 2024

@gabyruiz8 contestó a Monse y pidió que fuera cierto, pues, unas acciones de la dueña se le hicieron sospechosas.

“¡Deseo con el corazón que esto sea cierto! Pero hay cosas que no me cuadran. ¿Por qué iba tan rápido sabiendo que su perro la iba siguiendo? ¿Por qué no nos explicó eso cuando la alcanzamos para enfrentarla? ¿Por qué cuando llegó (al parecer a su casa) se metió y lo dejó afuera?”

Monse contestó a otra usuaria y aseguró que el caso se está investigando.

“Está investigado, no fue por presión social, y los videos son del perrito en casa. Está bien y en buenas condiciones. Gracias por la preocupación”.

Puebla es una de las entidades en donde se presentan diversos casos de maltrato animal, pues, hay casos muy emblemáticos como el del maltrato a una potranca en la calle.