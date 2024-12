Tortas, café y sobre todo esperanza, es lo que reparte Claudio a personas que aguardan en salas de espera de los diferentes hospitales públicos en Querétaro.

Acompañado de su familia y amigos, de esta manera agradece haber sobrevivido a un accidente vehicular hace seis años.

“Tuve un accidente el 29 de diciembre del 2018, este accidente fue ocasionado por una persona en estado etílico, me hace terminar en el hospital y cuando yo despierto en el hospital sin saber por qué estaba ahí, mi momento fue así, se me borró el casete. Después del impacto, yo me empiezo a cuestionar mucho… y después caigo en la depresión… Entonces, conforme fui saliendo de alguna manera de la depresión, empezar a aceptar lo vivido, empecé a hacerme de ideas de que si me quedé aquí fue por algo y ese algo yo lo sigo pensando en el que yo tengo que ayudar a la gente…”. Claudio Becerra, altruista.

Claudio y familia intentan aligerar la angustia de quienes esperan en hospitales de Querétaro

Claudio y su familia conocieron la incertidumbre que se vive en una sala de espera en carne propia, por lo que hoy intentan aligerar esa carga.

“Y pues bueno, hay veces que yo les digo que estamos más internados o padeciendo más los que estamos afuera que los que están adentro, porque estando los familiares afuera no hay dónde quedarse, muchas veces no tenemos qué comer. La mayoría de la gente que está aquí también es gente de escasos recursos. Viene de afuera y están esperando un taco o una torta. Y en su momento a mí también me vinieron a compartir los alimentos”. Ángeles Silva, mamá Claudio Becerra.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

El recorrido inicia por la noche e incluye:

El Hospital General

La sala de urgencias del IMSS

El Hospital del Niño y la mujer

“Nunca sabes cómo está la gente y la verdad es que, personalmente, ir a los hospitales y estar en espera, pues es una sensación de angustia, de desesperación. Y pues creo yo que, sí… ya al menos no tengo para comer, pero si ya vino alguien y ya pude cenar, estoy más tranquilo. Digo, pues estoy angustiado por mi familiar, pero una cosa menos de qué preocuparme…”. Claudio Becerra, altruista.

Incluso su iniciativa también llega a las personas sin hogar.

“Recuerdo una ocasión, le entrego una torta a una persona que estaba dormida en la calle, no lo quise ni despertar, le dejé una torta y algo de tomar. Y así caminando, yo creo que ni cinco metros había caminado, iba de espaldas y esta persona me abraza por detrás. Y cuando me abraza, empecé a llorar de alegría. Y pues la verdad es que es un sentimiento irremplazable”. Claudio Becerra, altruista.

Aunque Claudio vive aún con secuelas tras el accidente, ha decidido superar el momento concentrándose en ayudar a quienes, igual que él, padecen los estragos de tener a un familiar hospitalizado.